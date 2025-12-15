Nuevos trabajos hidráulicos y de mantenimiento vial

El Municipio informa que en la jornada de este lunes equipos de trabajo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos desplegaron diversas tareas en distintos puntos de Olavarría, en el marco de las labores que de manera permanente se realizan desde el área.

En ese marco, se detalló que en barrio Villa Aurora se llevó a cabo un canal aliviador sobre calle 173, en el tramo comprendido entre avenida Luciano Fortabat y Las Heras. Se trató de labores que surgen no sólo del seguimiento que se realiza desde el área de hidráulica en materia de escurrimiento de aguas, sino también como respuesta a vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad.

A la par, en ese sector de la ciudad también se llevaron a cabo trabajos de mejora y mantenimiento vial, que tuvieron como objetivo la prolongación de avenida Pueyrredón. De manera paralela, también se realizaron tareas de esta índole en distintos sectores del barrio Parque Arano.

En ambos sitios las labores incluyeron también la limpieza de canales y cordones, en un trabajo articulado con motoniveladoras, camiones para el traslado y carga de materiales, y regadores.