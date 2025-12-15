Nuevos trabajos hidráulicos y de mantenimiento vial | Infoeme
Lunes 15 de Diciembre 2025 - 22:39hs
14°
Lunes 15 de Diciembre 2025 - 22:39hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  comunidad
 - 15 de Diciembre de 2025 | 21:31

Nuevos trabajos hidráulicos y de mantenimiento vial

Son realizados desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

El Municipio informa que en la jornada de este lunes equipos de trabajo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos desplegaron diversas tareas en distintos puntos de Olavarría, en el marco de las labores que de manera permanente se realizan desde el área.

En ese marco, se detalló que en barrio Villa Aurora se llevó a cabo un canal aliviador sobre calle 173, en el tramo comprendido entre avenida Luciano Fortabat y Las Heras. Se trató de labores que surgen no sólo del seguimiento que se realiza desde el área de hidráulica en materia de escurrimiento de aguas, sino también como respuesta a vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad.

A la par, en ese sector de la ciudad también se llevaron a cabo trabajos de mejora y mantenimiento vial, que tuvieron como objetivo la prolongación de avenida Pueyrredón. De manera paralela, también se realizaron tareas de esta índole en distintos sectores del barrio Parque Arano.

En ambos sitios las labores incluyeron también la limpieza de canales y cordones, en un trabajo articulado con motoniveladoras, camiones para el traslado y carga de materiales, y regadores.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME