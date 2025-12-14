Aguinaldo: el 29% de los argentinos lo destinará a pagar deudas este año

El pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo a en diciembre de 2025 presenta algunos cambios importantes con respecto al mismo momento del año pasado.

La tendencia se ha vuelto "conservadora y defensiva", de acuerdo con estudio de Focus Market realizado sobre 3.875 casos. Los datos muestran un fuerte desplazamiento desde el gasto en ocio e inversiones hacia la cobertura de necesidades básicas y la cancelación de deudas.

El informe estima que hay 10.051.200 personas en condiciones de recibir este beneficio (según datos del SIPA), distribuidas entre el sector privado (6,2 millones), el sector público (3,4 millones) y casas particulares (440.900). Sin embargo, para la gran mayoría, el destino de esos fondos ya está comprometido.

Pago de deudas

El dato más revelador del estudio es el salto en la prioridad de pago de deudas, que pasó del 13% al 29%. Si se suma el aumento en gastos generales, se observa un incremento combinado de 18 puntos porcentuales en el uso del dinero para obligaciones.

Esta conducta responde a un escenario donde, si bien la macroeconomía muestra signos de orden, los salarios reales no terminan de recuperarse. Las tarjetas de crédito, según el analista, continúan siendo el "oxígeno" de los hogares, y el aguinaldo llega para aliviar esa presión.

Menos vacaciones y caída de la inversión

La contracara del pago de deudas es la caída en el consumo placentero y la inversión financiera. En cuanto a las vacaciones, la intención de destinar el aguinaldo al turismo cayó del 26% al 19%. Esto sugiere incertidumbre económica o recesos laborales más acotados.

Además, las inversiones en el mercado bursátil también descendió del 23% al 19%, reflejando una preferencia por la liquidez o activos más seguros ante la volatilidad.

El fin del "stockeo"

El relevamiento destaca un fenómeno interesante ligado a la estabilidad macroeconómica: la gente ha dejado de correr al supermercado para acopiar mercadería. El stockeo en supermercados cayó al 1%, mientras que la compra de dólares descendió del 16% al 12%.

El informe concluye que, pese a las mejoras macroeconómicas, el poder adquisitivo enfrenta desafíos persistentes. La tendencia se alinea con datos del INDEC mencionados en el reporte, que indican que en 2025 el 37,4% de las familias debió usar ahorros para gastos cotidianos.

