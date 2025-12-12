Olavarrienses en Liga Argentina: Fornes y Macrini festejaron

Las dos conferencias de la segunda categoría del básquet nacional tuvieron acción y fue con presencia olavarriense en dos escenarios.

Por la Conferencia Norte, Jujuy Básquet se impuso ante Colón de Santa Fe por 96 a 83 y cerró el año ante su gente en un muy disputado duelo.

En los “Cóndores”, Francisco Fornes sumó 10:55 minutos con 4 rebotes y 1 asistencia.

Unión obtuvo una gran victoria sobre El Talar por 79 a 71 en su vuelta al Islas Malvinas de Mar del Plata en una nueva presentación en la Conferencia Sur.

Mateo Macrini jugó 23:10 minutos en el “Quincho” con 2 puntos y 3 rebotes.