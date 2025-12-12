Artes Marciales: olavarrienses participaron de la “Copa Kwan Chuan Fa”

Representantes locales compitieron en la “Copa Kwan Chuan Fa” con destacados resultados.

En el Polideportivo Municipal Edgardo Hugo Yelpo, de la ciudad balnearia, se presentó la escuela local perteneciente a la Asociación Hwarang, del maestro Carlos Gómez de Olivera.

En lo que respecta a resultados, Ignacio González fue segundo en combate, al igual que Erick Uranga en sus respectivas categorías. Belén Alderete quedó segunda en formas y logró el primer puesto por equipos junto con Sergio Duarte y Leonardo Donegana.

Además, el grupo recibió una mención por exhibición.

La actividad de la escuela olavarriense que tiene lugar en el gimnasio de NaturalFit seguirá durante todo el verano.