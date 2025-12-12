Artes Marciales: olavarrienses participaron de la “Copa Kwan Chuan Fa” | Infoeme
Viernes 12 de Diciembre 2025 - 19:48hs
32°
Viernes 12 de Diciembre 2025 - 19:48hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Artes Marciales
 - 12 de Diciembre de 2025 | 17:58

Artes Marciales: olavarrienses participaron de la “Copa Kwan Chuan Fa”

El pasado fin de semana, una delegación de deportistas olavarrienses participó en el torneo abierto de artes marciales en Necochea.

Representantes locales compitieron en la “Copa Kwan Chuan Fa” con destacados resultados.

 

En el Polideportivo Municipal Edgardo Hugo Yelpo, de la ciudad balnearia, se presentó la escuela local perteneciente a la Asociación Hwarang, del maestro Carlos Gómez de Olivera.

 

En lo que respecta a resultados, Ignacio González fue segundo en combate, al igual que Erick Uranga en sus respectivas categorías. Belén Alderete quedó segunda en formas y logró el primer puesto por equipos junto con Sergio Duarte y Leonardo Donegana.

 

Además, el grupo recibió una mención por exhibición.

 

La actividad de la escuela olavarriense que tiene lugar en el gimnasio de NaturalFit seguirá durante todo el verano.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME