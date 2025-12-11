La inflación sigue en leve alza: 2,5% en noviembre

La inflación de noviembre fue del 2,5% a nivel nacional, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el Índice de Precios al Consumidor acumulado en los primeros once meses del año alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.

Este 2,5% es la mayor suba desde abril de este año, cuando el índice alcanzó los 2,8%, después del pico de 3,7% de marzo. Desde entonces, el número más bajo fue el 1,5% mayo y de allí para arriba: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre.

En sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó: “A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”.

La división con mayor aumento en el mes fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que avanzó 3,4%. Le siguió “Transporte”, con un incremento de 3%, impulsado por subas en combustibles, funcionamiento de vehículos y, en algunas regiones, en el transporte público. En contraste, las menores variaciones correspondieron a “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 1,1%, y “Prendas de vestir y calzado”, 0,5%.

La división “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la de mayor incidencia en todas las regiones, marcó una suba del 2,8% a nivel nacional. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en carnes y derivados, con variaciones superiores al 6% en la mayoría de las regiones, y en frutas, que registraron incrementos de entre 7% y 13%, según el área geográfica. En cambio, el rubro verduras, tubérculos y legumbres mostró caídas en varias zonas del país.

Al analizar el comportamiento por categorías, los precios regulados encabezaron las subas del mes con una variación de 2,9%, impulsados principalmente por ajustes en servicios públicos y educación formal. El IPC Núcleo avanzó 2,6%, mientras que los estacionales registraron un aumento más moderado, del 0,4%.

Con estos resultados, la trayectoria inflacionaria de 2025 continúa mostrando incrementos acotados respecto del año anterior, aunque con diferencias marcadas entre bienes y servicios: mientras los bienes aumentaron 2,3% en noviembre, los servicios lo hicieron 2,9%, consolidando una brecha persistente en la dinámica de precios.

