Tu barrio recicla: Este miércoles se realizará en el barrio Sarmiento

El Municipio, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, lleva adelante el Programa “Tu barrio recicla”, una iniciativa impulsada, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, con el objetivo de promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos barrios que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

En ese marco, se recuerda que este miércoles la propuesta estará en el barrio Sarmiento. Será, de 9 a 12 horas, en Junín y Sáenz Peña. Se detalló que, en caso de que las condiciones climáticas no lo permitan, la jornada se realizará el jueves 11.

Desde el área se diagramó un cronograma que para los próximos días ya tiene como objetivo otros dos puntos de la ciudad:

⁠ ⁠Miércoles 17 de diciembre, de 9 a 12 horas, en barrio Trabajadores , en Juan Montesano y Juan XXIII (si llueve, la jornada se realizará el jueves 18).

, en Juan Montesano y Juan XXIII (si llueve, la jornada se realizará el jueves 18). ⁠ ⁠Martes 23 de diciembre, de 9 a 12 horas, en barrio AOMA, en la plaza del barrio, donde actualmente se encuentra ubicado el Punto Verde (si llueve, la jornada se realizará en enero).

En cada jornada, las promotoras ambientales, junto a personal del área, estarán recibiendo los residuos reciclables: papel, cartón, botellas plásticas y de vidrio, tetrabrik, latas y envases de aluminio y conserva (deben estar limpios y secos), que luego serán trasladados por el camión de recolección de GIRO hacia la Planta de Clasificación, para su tratamiento y recuperación.

En este sentido, durante los últimos días promotoras ambientales recorrieron la zona del barrio Sarmiento para informar a los hogares sobre la actividad e invitar a participar de la actividad. El abordaje incluirá también barrios Lourdes, Trabajadores, zona de la Escuela 6 y todo el barrio AOMA, acercando información sobre las respectivas jornadas, y acompañando a las familias en la correcta separación de residuos reciclables.

La propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, independientemente de su lugar de residencia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.