Educación y Trabajo: más de 400 estudiantes locales realizaron prácticas profesionalizantes

La Jefatura Distrital de Educación informó que más de 400 estudiantes de 6to. y 7mo. año de escuelas secundarias, centros de formación profesional y carreras terciarias realizaron experiencias de aproximaciones al mundo del trabajo y prácticas profesionalizantes a partir de la articulación entre la Dirección General de Cultura y Educación, el Municipio y empresas de nuestra ciudad y la región.

Según detallaron, el Municipio se constituyó como el mayor oferente de espacios y oportunidades para que los estudiantes pudieran realizar prácticas laborales debido a las características de las áreas y dependencias a cargo del gobierno local entre las que se destacan las administrativas, las de salud, desarrollo social y las culturales.

Asimismo, se sumaron a la iniciativa instituciones educativas de gestión pública y privada, de la Unicen y más de treinta empresas del sector privado pertenecientes a diversos sectores industriales. Del sector minero las Plantas L´ Amalí y Loma Negra; Cementos Avellaneda; Minerar y las canteras: Piatti; Argentinas; Cerro Redondo; CyE y Galasur. Del sector metalmecánico: Electrotécnica Block; Ferrosur; IMPO; Scania; Central Valley; Gargaglione, Desarrolladora IMZA SA, Imeda Ingeniería SA, entre otras.

La relevancia de articular el sector público y privado con el ámbito de la educación, la gestión municipal y la producción significa un compromiso en el desarrollo de políticas para la formación de jóvenes, combinando educación, inclusión y experiencia laboral, al tiempo que ofrecen oportunidades reales a los adolescentes y jóvenes del distrito.

Las prácticas consisten en actividades y propuestas formativas que permiten el aprendizaje de conocimientos para favorecer la inserción de las y los estudiantes al mundo del trabajo. La planificación de estas actividades incluye además de saberes, la participación en ambientes de trabajo y contacto con actores del sector socio productivo local.

El objetivo es conectar a los jóvenes con oportunidades laborales, ayudarles a proyectar su futuro y tomar decisiones informadas sobre su camino post-secundario en base a cuatro ejes: orientación vocacional, vinculación con el mundo laboral, continuidad de estudios y desarrollo local.