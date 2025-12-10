Protección Ciudadana insta a comprar carne únicamente en locales habilitados | Infoeme
Miércoles 10 de Diciembre 2025
Miércoles 10 de Diciembre 2025
Olavarría
 policiales
 10 de Diciembre de 2025

Protección Ciudadana insta a comprar carne únicamente en locales habilitados

Se solicita, a la par, denunciar a través de Vecinos En Red (2284 544817) la comercialización ilegal.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, despliega distintos trabajos para desalentar la comercialización ilegal de carne, una práctica que no sólo afecta la actividad económica de carnicerías y comercios registrados, sino que representa además un grave riesgo para la salud pública, ya que se trata de alimentos que no han recibido los controles bromatológicos de rigor.

En ese marco, se reitera el pedido a la comunidad de comprar este tipo de productos únicamente en locales habilitados.

Días atrás el intendente Maximiliano Wesner, junto al Subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas y el Veterinario Agustín Romero, encabezó un encuentro con carniceros locales, a quienes les manifestó el compromiso del Municipio de coordinar tareas para abordar tanto la comercialización ilegal como la faena clandestina.

Tal es así que, de manera paralela a las averiguaciones que se realizan desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Judicial, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se realizan relevamientos e incluso se ha dado inicio a una campaña visual para informar a la comunidad acerca de los riesgos de este tipo de prácticas.

Se solicita, a la par, que se denuncie a través de un mensaje de WhatsApp a Vecinos En Red (2284 544817) cualquier información referida sitios donde se lleve a cabo la venta de carne en condiciones irregulares.

En ese sentido, se recuerda que es muy fácil incorporarse a VER, la red de prevención ciudadana que ya integran miles de olavarrienses. Se deben comunicar únicamente a través de WhatsApp y requerir la incorporación, la cual se efectivizará una vez que se aporten datos básicos de contacto. De esa manera se podrá alertar de inmediato cualquier tipo de situación, ya que se trata de una línea de comunicación directa con el Centro de Monitoreo Municipal.

