Saladillo: confirmaron un caso positivo de hantavirus

El afectado es una persona que realiza tareas rurales, lo que incrementa el riesgo de contraer la enfermedad. En el predio se colocó cebo raticida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo los protocolos de control y prevención correspondientes, informó La Mañana de 25 de Mayo.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con la orina, saliva o heces de roedores silvestres infectados, en nuestro país, en especial el ratón colilargo. Las actividades rurales y la presencia de roedores en zonas de trabajo o vivienda aumentan las posibilidades de exposición.
¿Cómo prevenirlo?
- Mantener los espacios limpios y sin basura acumulada.
- Evitar la acumulación de materiales donde puedan anidar roedores.
- Guardar alimentos en envases herméticos.
- Sellar aberturas y grietas en viviendas o galpones.
- Usar protección al limpiar lugares cerrados con signos de roedores.
La Dirección de Bromatología y Zoonosis municipal entrega cebo raticida de manera gratuita a la comunidad. Ante dudas o consultas, acercarse a la Oficina en Ruta 205 y acceso Cicaré o comunicarse al 2344-431350. (DIB)