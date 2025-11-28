La Matanza: Detienen a la chica de 16 años que mató a su novio a puñaladas

La adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús fuetras un

La menor se encontraba escondida en la casa de un familiar y se había teñido el pelo para no ser reconocida. Antes, la Justicia había ordenado realizar procedimientos en seis domicilios en busca de la menor, de los cuales todos arrojaron resultado negativo.

Otro de los allanamientos de la Policía bonaerense fue en la celda donde se encuentra detenido su padre, en el pabellón 8 de la Unidad 40 de Lomas de Zamora del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Al hombre se le secuestró un teléfono celular. Está detenido desde mayo por tenencia de drogas.

El crimen de López Monte ocurrió cerca de la medianoche del martes, cuando fue atacado por su pareja tras una discusión. Fue la imputada quien llamó a la Policía y dijo que su novio se había lastimado intentado trepar una reja.

Sin embargo, los médicos del SAME que llegaron a la escena constataron que las heridas que presentaba la víctima correspondían a un ataque con arma blanca. De hecho, la víctima presentaba dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo. (DIB)