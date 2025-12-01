El Vivero Municipal fue sede del cierre del curso de Forestador que se dicta en el Centro de Formación Laboral 403

El Vivero Municipal, dependiente de la Dirección Agropecuaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que el último viernes se realizó una jornada destinada a alumnos y alumnas que están finalizando el curso de Forestador, que se lleva adelante en el Centro de Formación Laboral N° 403 de nuestra ciudad.

La iniciativa se enmarcó en el trabajo que se viene realizando desde el Municipio con distintas instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer tanto el conocimiento como el cumplimiento de la Ordenanza de Arbolado Urbano.

En ese sentido, el avance que presentan los trabajos de reacondicionamiento y puesta en valor del Vivero Municipal permitieron que los alumnos puedan articular acciones y aplicar lo aprendido en forma práctica.

En ese marco, se recorrieron las instalaciones y se realizó una evaluación del arbolado existente, de sus posibles intervenciones y, además, se realizó una siembra en bandejas forestales con su correspondiente riego inicial y disposición en el invernáculo, para luego hacer su seguimiento.

Cabe mencionar que el curso de Forestador se viene desarrollando desde agosto del corriente año, destinado a fortalecer conceptos referentes a la formación, mantenimiento y cuidados de espacios verdes en general y a difundir la legislación vigente en la materia, para tener una Olavarría más verde y con más conciencia en estas temáticas.

Por último, se recuerda que la Ordenanza Municipal tiene como propósito proteger, preservar, mejorar e incrementar el arbolado público lineal urbano y de parques y paseos del partido de Olavarría.