Extensión de la red de gas en Villa Aurora Sur: hubo cuatro ofertas para hacer la obra

El Municipio informó que el viernes se realizó el acto público de apertura de cotizaciones de la obra de “construcción de extensiones de red de distribución de gas” en el Barrio Villa Aurora Sur para la que se presentaron cuatro propuestas.

El acto, enmarcado en la licitación pública 27/25, fue encabezado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, quien estuvo acompañado por el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo.

En la ocasión se presentaron las siguientes cotizaciones:

Proponente N° 1: Vilmey ARG SAS, que cotizó la suma de $146.500.000

Proponente N° 2: Fexsa, que cotizó la suma de $123.427.000

Proponente N° 3: SCH Geogas, que cotizó la suma de $119.240.000

Proponente N° 4: Vakkua SA, que cotizó la suma de $148.592.912,33

La obra, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 140 millones de pesos, contempla la construcción de extensión en la red de distribución de gas en el sector delimitado por avenida Luciano Fortabat, calleja Los Tulipanes (paralela al paso a nivel) y calle 157.

El proyecto cuenta con la factibilidad técnica de la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A., que realizará el aporte de materiales sin costo ni para el Municipio ni los vecinos beneficiarios. Cabe destacar que al tratarse de un proyecto por contribución, necesitaba ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales, lo cual sucedió semanas atrás.

En ese marco, se recuerda que este lunes se dio apertura al “Registro de Oposición”, una instancia en la que los vecinos alcanzados por la Ordenanza que se opongan a la ejecución de la obra tienen la instancia de registrar esa postura. De superarse el 50% de vecinos que manifiesten su negativa, la obra quedará sin efecto.

El plazo rige desde este 1 de diciembre, con una vigencia de 5 días hábiles. Personas interesadas deberán presentarse en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.