El Municipio incorporará un espacio para choferes de transporte público en el predio de la UNICEN

Este lunes se realizó un encuentro entre el intendente Maximiliano Wesner y referentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), encabezados por su rector Marcelo Aba, en el que se firmó un documento que permitirá dar una respuesta concreta y efectiva a trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros.

Según detallaron, se trata del emplazamiento de un espacio exclusivo para choferes, conocido como “cabecera” que estará en el campus ubicado sobre avenida Del Valle al 5700.

El documento detalla que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires cede al Municipio un espacio del predio para poder llevar a cabo a la puesta en marcha de una “cabecera” del servicio de transporte público de pasajeros. Además de la incorporación de ese espacio, el proyecto contempla la adecuación de calles para el ingreso, egreso y estacionamiento de unidades, como así también las instalaciones necesarias para la comodidad de quienes hagan uso del lugar.

Las obras de trazado y adecuación de calles de acceso, egreso y estacionamiento de unidades estarán a cargo del Municipio, mientras que la provisión y colocación de un contenedor de 4,30 m x 2, 50 m, con sus respectivas instalaciones sanitarias, mobiliarias y eléctricas completas, correrán a cargo de la empresa Tu Bus.

“Hace más de 15 años que los trabajadores vienen solicitando tener un espacio donde parar durante la jornada laboral, ya que son muchas horas. Esta demanda fue planteada en la mesa de transporte y nos pusimos a trabajar para buscar una solución concreta. El lugar es un espacio estratégico ya que tiene mucha afluencia de pasajeros y también era una demanda de la comunidad universitaria que las distintas líneas entren al campus”, indicó el intendente municipal.

Se trata de la respuesta a una solicitud histórica de los choferes, que permitirá no sólo mejorar sus condiciones laborales, sino también seguir acompañando el servicio de transporte público de pasajeros desde la comuna, tanto a usuarios como trabajadores del sector.

Los conductores/as podrán acceder a instalaciones sanitarias adecuadas, tal cual lo exige tanto la legislación laboral como los convenios colectivos de trabajo. Ese beneficio se traduce además en una mayor fluidez y operatividad en el servicio, que no se verá afectado por ocasionales situaciones de emergencia.

La medida beneficiará además a los integrantes de la comunidad educativa no sólo de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, sino también de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, ya que todas las líneas de transporte urbano tendrán en su recorrido el campus universitario, lo cual favorecerá a vecinos y vecinas que por diversos motivos se acercan diariamente a ese punto de la ciudad.

La firma contó además con la presencia y participación del decano de la Facultad de Ciencias Sociales Gustavo Flensborg, la decana de la Facultad de Ingeniería María Peralta y el secretario de Relaciones Institucionales de la UNICEN, Luis Ventos.