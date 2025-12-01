Ya rige el horario de verano para la venta de alcohol en comercios

Desde este lunesrige elextendido para la ven la provincia de Buenos Aires.

El periodo de cinco meses, que suele extenderse algo más que el verano, habilita a los comercios a vender bebidas alcohólicas entre las 10 y las 23, es decir dos horas más que lo habitual en el resto del año.

Cabe destacar que por ley, del 1 de mayo al 30 de noviembre, se vuelve al horario habitual de 10 a 21. Este esquema se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más "realistas" según la época del año, y sobre todo en lugares turísticos.

El horario extendido beneficia directamente a los comercios de toda la provincia de Buenos Aires y también a los que hacen delivery. En muchos municipios que reciben a miles de turistas, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche. Y por ello en su momento se modificó la ley vigente para cambiar hasta las 23 el horario de venta de bebidas alcohólicas.

Calendario de venta de alcohol en PBA: