Ferro ganó y aseguró su presencia en el F4 de la Liga Sudamericana

Ferro vapuleó a Universitario en el primer turno de la segunda jornada del segundo cuadrangular del segundo certamen de importancia a nivel continental y estará en la definición por el título.

El “Verdolaga” venció 102 a 59 ante Universitario que poca resistencia pudo demostrar ante un elenco capitalino que repartió los puntos y los minutos de su plantel.

Alejandro Diez sumó 14 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 17:33 minutos en la cancha.

Cerrando su participación en el Polideportivo Cooperativa de Capiatá, Ferro Carril Oeste enfrentará a Olimpia de Paraguay que también ya logró su pase a la ronda final.