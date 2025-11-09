Ferro ganó y aseguró su presencia en el F4 de la Liga Sudamericana | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 10:25hs
17°
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 10:25hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 9 de Noviembre de 2025 | 09:30

Ferro ganó y aseguró su presencia en el F4 de la Liga Sudamericana

En la jornada del último sábado y en su segunda presentación en Paraguay, Ferro aseguró su presencia en el Final Four de la Liga Sudamericana con una nueva victoria.

Foto: Prensa FIBA

Ferro vapuleó a Universitario en el primer turno de la segunda jornada del segundo cuadrangular del segundo certamen de importancia a nivel continental y estará en la definición por el título.

 

El “Verdolaga” venció 102 a 59 ante Universitario que poca resistencia pudo demostrar ante un elenco capitalino que repartió los puntos y los minutos de su plantel.

 

Alejandro Diez sumó 14 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 17:33 minutos en la cancha.

 

Cerrando su participación en el Polideportivo Cooperativa de Capiatá, Ferro Carril Oeste enfrentará a Olimpia de Paraguay que también ya logró su pase a la ronda final.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME