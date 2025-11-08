Jornada de prevención y promoción de la salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes

El Consejo de Salud del Municipio, a través de los Servicios de Enfermería y Nutrición, diagramó la realización de una jornada encuadrada en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.

En esta oportunidad, el viernes 14 de 08:00 a 12:00 horas en hall de ingreso al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (ingreso por Av. Sarmiento), se llevarán adelante postas de medición del Indice de Masa Corporal, control de tensión arterial, entre otros controles de rutina. Para culminar, habrá una charla de concientización sobre prevención de la enfermedad y promoción de hábitos saludables; a cargo del equipo de nutricionistas del Servicio de Nutrición.

Cada 14 de noviembre, desde 1991, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, establecido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una oportunidad para informar y concientizar acerca de las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta afección que se encuentra en constante aumento a nivel global.

El Consejo de Salud del Municipio adhiere como cada año a esta campaña global, a los fines de sensibilizar a la comunidad sobre la adquisición de hábitos saludables para mejorar nuestra calidad de vida y prevenir esta enfermedad.