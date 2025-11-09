Volvieron los Fernández y ganaron los “5K del Instituto” | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 14:21hs
23°
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 14:21hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  deportes
 |  Correcaminata
 - 9 de Noviembre de 2025 | 11:41

Volvieron los Fernández y ganaron los “5K del Instituto”

En la mañana de este domingo se completó una nueva edición de la carrera que organiza el Instituto de Educación Física y fue con triunfos para Cecilia y Gustavo Fernández.

Los “5K del Instituto” organizado por el Instituto Superior de Formación Docente N°47 y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría reunió a un centenar de atletas que completaron las dos vueltas al circuito.

 

Las calles del barrio CECO fueron las protagonistas de una nueva prueba pedestre en la Ciudad y también del regreso de Cecilia y Gustavo Fernández a las competencias que, tras una primera vuelta en compañía, se impusieron en la segunda mitad para quedarse con las victorias.

 

 

Además, en la categoría reservada para los estudiantes de educación física, los primeros en llegar fueron Lucas Galotti y Diego Macaione.

 

Los resultados:

Damas:

1° Cecilia Fernández con 19:40

2° Laura Trumpio con 20:39

3° Felicitas Morante

4° Marcela Ceballo (Azul)

5° Jazmina Clar (Laprida)

 

Caballeros:

1° Gustavo Fernández con 15:39

2° Luciano Sosa con 15:49

3° Luciano Bascur (Laprida)

4° Leonardo Landaburu

5° Sebastián Kunh 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME