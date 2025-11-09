Volvieron los Fernández y ganaron los “5K del Instituto”

Los “5K del Instituto” organizado por el Instituto Superior de Formación Docente N°47 y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría reunió a un centenar de atletas que completaron las dos vueltas al circuito.

Las calles del barrio CECO fueron las protagonistas de una nueva prueba pedestre en la Ciudad y también del regreso de Cecilia y Gustavo Fernández a las competencias que, tras una primera vuelta en compañía, se impusieron en la segunda mitad para quedarse con las victorias.

Además, en la categoría reservada para los estudiantes de educación física, los primeros en llegar fueron Lucas Galotti y Diego Macaione.

Los resultados:

Damas:

1° Cecilia Fernández con 19:40

2° Laura Trumpio con 20:39

3° Felicitas Morante

4° Marcela Ceballo (Azul)

5° Jazmina Clar (Laprida)

Caballeros:

1° Gustavo Fernández con 15:39

2° Luciano Sosa con 15:49

3° Luciano Bascur (Laprida)

4° Leonardo Landaburu

5° Sebastián Kunh