Una madre y su hija fueron aprehendidas por venta de drogas en Olavarría

Tras una investigación que inició en septiembre el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, donde se alertaba el comercio de cocaína por parte de dos mujeres, los detectives comenzaron a trabajar bajo las ordenes de la Fiscalía Nº 19, en el caso, logrando establecer la autoría del delito.

En este marco, realizaron distintas tareas en donde lograron obtener pruebas suficientes que evidenciaban el delito era llevado a cabo por una madre y su hija. Ante esta situación, el Ministerio publico Fiscal solicitó las correspondientes Ordenes de Allanamientos que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de la Dra. Fabiana San Román.

Durante la tarde del jueves, el personal policial de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, juntamente con el apoyo del Grupo Departamental GAD, realizaron en forma simultanea tres allanamientos, uno en un local de Avenida Del Valle al 3400, otro en calle Ayacucho al 2300 y el principal en Perú al 4100 del barrio PyM.

Los Operativos dieron resultado positivos, donde se logro el secuestro de elementos de interés para la causa (cocaína fraccionada, balanzas de precisión, telefonía celular y dinero).

El Ministerio Publico Fiscal dispuso la aprehensión de las dos mujeres (de quien no se bridan mayores datos en virtud de continuar con las tareas investigativas del caso), quienes se encuentran a disposición de la Justicia.

Las mismas fueron indagadas el viernes en la Sede Judicial y posteriormente alojadas en Dependencia Policial Subcomisaria de Chillar, hasta que se otorgue cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.