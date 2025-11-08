El diputado Martín Endere presentó un proyecto de ley para asistir a Urdampilleta tras el temporal

El diputado provincial Martín Endere presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destine una partida extraordinaria a la localidad de Urdampilleta, partido de Bolívar, con el objetivo de reparar los daños ocasionados por el fuerte temporal que azotó la zona el pasado 3 de noviembre.

El proyecto también propone eximir del pago de los impuestos a los Ingresos Brutos y al Inmobiliario urbano y rural a los contribuyentes afectados, así como la implementación de beneficios impositivos especiales que incluyan postergaciones, reprogramación de vencimientos y planes de pago con reducción de tasas.

“Urdampilleta sufrió un temporal devastador, con más de 40 viviendas sin techo, caminos anegados y graves daños en la red eléctrica y productiva. Es fundamental que el Estado acompañe a los vecinos y productores que hoy no pueden afrontar solos las pérdidas”, expresó Endere.

La iniciativa fue trabajada de manera conjunta con Nicolas Moran, y contempla la posibilidad de adecuar partidas presupuestarias del ejercicio 2025 para garantizar una respuesta rápida y efectiva, en coordinación con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y las autoridades locales.

“Nicolas se puso inmediatamente en contacto y trabajamos coordinadamente para elaborar el proyecto de ley, su conocimiento y cercanía con los vecinos de Urdampilleta fue fundamental”, agregó el legislador.