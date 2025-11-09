Golf: sigue adelante el Campeonato del Club Match Play

En el campo de golf del Club Estudiantes tuvo continuidad con el Campeonato del Club Match Play que tuvo los cuartos de final de la Categoría Primera.
La categoría principal del golf “Bataraz” conoció a los cuatro golfistas que irán en búsqueda del título, mientras que, la Segunda y Tercera disputaron sus semifinales y ya están los finalistas.
Los resultados:
Primera Categoría – Cuartos de final:
Alberto Duarte a Marcelo Fabbi: 5 arriba y 3 por jugar
Juan Manuel García Pinto a Bernardo Ressia: 4 arriba y 3 por jugar
Conrado González Pini a Matías Armendano: 6 arriba y 5 por jugar
Juan Ignacio Messineo a Walter Vega: 8 arriba y 7 por jugar
Cruces de semifinales:
Duarte vs García Pinto
González Pini vs Messineo
Segunda Categoría – Semifinales:
Antonio Da Silva a Hernán Carroze: 3 arriba y 2 por jugar
Francisco Arenas a Ramiro Derdoy: 1 arriba
Final:
Da Silva vs Arenas
Tercera Categoría – Semifinales:
Ricardo Grasselli a Julio López: 4 arriba y 2 por jugar
Gustavo Belachur a Martín Arregui: 6 arriba y 4 por jugar
Final:
Grasselli vs Belachur
La actividad continuará el miércoles con un Medal Play 9 hoyos en el marco del Ranking “Destino Global” y el próximo fin de semana habrá un Medal Play 18 hoyos el sábado, con las semifinales de Primera Categoría y el domingo se disputarán todas las finales, siendo la de Primera a 36 hoyos, 18 por la mañana y 18 por la tarde, para conocer al gran campeón del Club 2025.
