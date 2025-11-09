Golf: sigue adelante el Campeonato del Club Match Play

En el campo de golf del Club Estudiantes tuvo continuidad con el Campeonato del Club Match Play que tuvo los cuartos de final de la Categoría Primera.

La categoría principal del golf “Bataraz” conoció a los cuatro golfistas que irán en búsqueda del título, mientras que, la Segunda y Tercera disputaron sus semifinales y ya están los finalistas.

Los resultados:

Primera Categoría – Cuartos de final:

Alberto Duarte a Marcelo Fabbi: 5 arriba y 3 por jugar

Juan Manuel García Pinto a Bernardo Ressia: 4 arriba y 3 por jugar

Conrado González Pini a Matías Armendano: 6 arriba y 5 por jugar

Juan Ignacio Messineo a Walter Vega: 8 arriba y 7 por jugar

Cruces de semifinales:

Duarte vs García Pinto

González Pini vs Messineo

Segunda Categoría – Semifinales:

Antonio Da Silva a Hernán Carroze: 3 arriba y 2 por jugar

Francisco Arenas a Ramiro Derdoy: 1 arriba

Final:

Da Silva vs Arenas

Tercera Categoría – Semifinales:

Ricardo Grasselli a Julio López: 4 arriba y 2 por jugar

Gustavo Belachur a Martín Arregui: 6 arriba y 4 por jugar

Final:

Grasselli vs Belachur

La actividad continuará el miércoles con un Medal Play 9 hoyos en el marco del Ranking “Destino Global” y el próximo fin de semana habrá un Medal Play 18 hoyos el sábado, con las semifinales de Primera Categoría y el domingo se disputarán todas las finales, siendo la de Primera a 36 hoyos, 18 por la mañana y 18 por la tarde, para conocer al gran campeón del Club 2025.

Fuente: Prensa CAE