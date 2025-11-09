Este domingo se desarrolla la 40° edición de “Un Aplauso al Asador” en el Parque Helios Eseverri

Este domingo se realiza en el Parque Helios Eseverri una nueva edición de “Un aplauso al Asador” con una variada propuesta de actividades culturales y la participación de instituciones locales.

La fiesta que reúne la tradición y costumbre criolla contará con la participación de 40 instituciones con la preparación y venta de comidas típicas criollas.

Asimismo, la fiesta contará con un escenario dedicado al folklore, conformado por músicos y bailarines locales y nacionales, cuyas presentaciones darán inicio desde las 13:00 horas: