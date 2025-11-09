Este domingo se desarrolla la 40° edición de “Un Aplauso al Asador” en el Parque Helios Eseverri | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025
Olavarría
 9 de Noviembre de 2025

Este domingo se desarrolla la 40° edición de “Un Aplauso al Asador” en el Parque Helios Eseverri

El clásico evento contará con varias propuestas culturales y la participación de 40 instituciones locales. 

Este domingo se realiza en el Parque Helios Eseverri una nueva edición de “Un aplauso al Asador” con una variada propuesta de actividades culturales y la participación de instituciones locales. 

La fiesta que reúne la tradición y costumbre criolla contará con la participación de 40 instituciones con la preparación y venta de comidas típicas criollas.

Asimismo, la fiesta contará con un escenario dedicado al folklore, conformado por músicos y bailarines locales y nacionales, cuyas presentaciones darán inicio desde las 13:00 horas:

  • Apertura del Ballet Folklórico Municipal
  • Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”
  • Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini
  • Grupo de folklore a cargo de Martin Graff
  • Grupo de danza La Huellera.
  • Campero Campero
  • Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo
  • Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco
  • Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas
  • Herederos
  • Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”

