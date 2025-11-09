Tres hombres fueron aprehendidos por un hecho de abigeato | Infoeme
Tres hombres fueron aprehendidos por un hecho de abigeato

A partir de un allanamiento se lograron las aprehensiones y se secuestraron 85 kilos de carne vacuna, armas y vehículos.

Días atrás efectivos del Grupo Operativa de la SubDDI llevaron aldenate la aprehensión de tres hombres por abigeato en Olavarría.

Luego de una investigación, realizaron un allanamiento en el cual se secuestraron aproximadamente 85 kilos de carne vacuna, armas de fuego, celulares, moto, dos bicicletas y una camioneta presuntamente utilizada para cometer los hechos.

En ese mismo procedimiento, personal del GO aprehendió a tres masculinos quienes  fueron trasladados a la Sub DDI para cumplimentar los recaudos legales y luego recuperaron la libertad.

En esta causa interviene la Ayudantía Fiscal de Abigeato a cargo del doctor Mañero, dependiente de la UFI N°11 del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría.

