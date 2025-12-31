Golf: se jugaron los últimos 9 hoyos del año

En el campo de golf del Club Atlético Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

El Torneo “Fin de Año” tuvo muy buena afluencia pese al gran calor de la jornada y el ganador en Hasta 16 de Hándicap fue Conrado González Pini con 35 golpes tras aventajar en el desempate automático a Ramiro Derdoy. Marcelo Fabbi con 36 golpes completó el podio.

José Armendano con 32 golpes y tras imponerse en el desempate automático ante Fernando Recalde y Sebastián Pacheco se impuso en De 17 al Máximo.

Fuente: Prensa CAE