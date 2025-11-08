Falleció el único sobreviviente del trágico choque ocurrido hace más de un mes en la "Curva de Sarachu"

A poco más de un mes del trágico accidente vial ocurrido en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 518, se confirmó el fallecimiento de Ariel Gastón Aspel, de 50 años, único sobreviviente del choque entre un Chevrolet Onix y un camión Mercedes-Benz que transportaba caños de gasoducto.

Aspel había sido trasladado en grave estado al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz de Laprida, donde permaneció internado en terapia intensiva y luego derivado a un centro asistencial de Bahía Blanca.

El hecho, que conmocionó a la comunidad de Bahía Blanca, se cobró la vida de su esposa y de su hijo Joaquín Aspel Grill, de 14 años, jugador de las divisiones formativas del Club Bahiense del Norte, que en aquel momento decretó duelo y suspendió sus actividades deportivas.

El accidente se produjo en horas de la madrugada, en un tramo conocido como la “Curva de Sarachu”, un sector de la Ruta 51 señalado por su peligrosidad debido a su pronunciada inclinación y la escasa visibilidad. Tras el impacto, el automóvil se incendió por completo, y las víctimas quedaron atrapadas en el interior.