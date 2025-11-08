El Municipio y Provincia fortalecen el Polo Productivo de la Unidades Carcelarias de Sierra Chica

En la jornada del último viernes el intendente Maximiliano Wesner visitó la Unidad Penal N° 27 de Sierra Chica, donde concurrió acompañado por autoridades de la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio. En la ocasión se hizo entrega de equipamiento que permitirá optimizar el proceso productivo de bloques en las Unidades Penales de Sierra Chica, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La actividad, que se concretó en horas del mediodía, se enmarcó en el convenio celebrado entre el Intendente Maximiliano Wesner y autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el cual permite articular recursos y favorecer la inclusión social de las personas en situación de privación de libertad, así como también de personas liberadas, a través de políticas que promueven el trabajo, la formación laboral y cultural y el acompañamiento integral, generando una continuidad entre el contexto carcelario y post-carcelario.

En la ocasión se contó con la presencia de la subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia y DD.HH, Nora Calandra, quien acompañó al Intendente Maximiliano Wesner y al secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, en una recorrida por la Unidad Penitenciaria N° 27. Fue en ese marco que se llevó adelante la entrega de dos mezcladoras de gran porte, bloqueras y moldes, que permitirán mejorar el proceso productivo. Se trata de equipamiento aportado desde la cartera de justicia bonaerense, a través de gestiones realizadas desde el Municipio de Olavarría.

Los funcionarios fueron recibidos y acompañados por autoridades penitenciarias. Se trató de de la Subdirectora General de Trabajo Penitenciario, Prefecto Mayor (E.G.) Noelia Gallegos; Director de Polo Industrial La Plata, Prefecto Mayor (E.G.) Claudia Conigliaro; Secretario de Complejo Penitenciario Zona Centro Sur, Inspector Mayor (E.G.) Raúl Romero, Director Polo Industrial Sierra Chica, Inspector Mayor (E.G.) Sebastián Martin; Subdirector de Seguridad de Unidad N° 27 Prefecto Mayor (E.G) Mario Ramírez; Subdirector de Administración de Unidad N° 27 Prefecto Mayor (E.G.), Patricio Marco Acevedo; Jefe Regional de Cultura Laboral, Prefecto Mayor (E.G.) Ignacio Pagano Couto, Jefe de Sección Talleres de la Unidad N° 27, Subprefecto (E.G.) Ibar Zalazar y Coordinadora de Inclusión y Gestión Administrativa, Subprefecto (E.G.) Priscila Nieva.

Se destaca que las diversificaciones en distintos servicios productivos han permitido que las personas privadas de libertad accedan a aprender distintos oficios, capacitarse en el uso de herramientas y asimilar valores como trabajo en equipo, responsabilidad y disciplina laboral.

Se recuerda que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio se trabaja y se coordina con la recuperación de mobiliario escolar, fabricación de muebles en madera, chapa y pintura, tapicería, fabricación de bloques y un apoyo al desarrollo de la huerta a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Todos talleres que funcionan en las distintas unidades y conforman el Polo Productivo.