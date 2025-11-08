“Querer es cuidar”: el Quirófano Veterinario Móvil continúa su recorrido por todo el Partido

El Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas; en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”, iniciativa del Municipio de Olavarría.

Se recuerda que la modalidad de atención es mediante turnos previamente acordados, por lo que se invita a la comunidad a comunicarse al 2284 666400, de lunes a viernes, excepto feriados, de 8:30 a 12:00 horas.

A continuación se informa el itinerario de la semana próxima:

– Martes 11/11 Villa Floresta – Sociedad de Fomento (Dean Funes 1831)

– Jueves 13/11 barrio Hipólito Yrigoyen – Sociedad de Fomento (Estrada 4141)

– Viernes 14/11 Loma Negra – Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)

Beneficios de la esterilización

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu mascota

– Tu mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

– El día en que se realiza la cirugía, tu mascota debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

– Tu mascota debe tener collar o pretal y correa si es un perro. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

– No te olvides de traer una manta para abrigarla luego de la cirugía.