Sabado 08 de Noviembre 2025 - 20:41hs
16°
Sabado 08 de Noviembre 2025 - 20:41hs
Olavarría
16°
 - 8 de Noviembre de 2025 | 18:38

Atletismo: Úrsula Bellinzoni, presente en un Campus Nacional

La atleta que representa al Club El Fortín se encuentra participando de un Campus de Medio Fondo y Fondo luego de sus destacadas actuaciones en el 2025.

Úrsula Bellinzoni fue una de las treinta seleccionadas por los entrenadores de la Confederación Argentina de Atletismo para presentarse en Entre Ríos en un Campus de Medio Fondo y Fondo.

 

Durante el transcurso de la semana, Úrsula Bellinzoni es una de las 15 atletas que dice presente en las intensas jornadas de perfeccionamiento que se llevan a cabo en Concordia. Además, hay 15 atletas en la rama masculina para completar la treintena de representantes de todo el territorio nacional.

 

La representante “Fortinera” viajó en compañía de su padre y entrenador Jorge “Boby” Bellinzoni.

 

