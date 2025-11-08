Liga Sudamericana: Ferro arrancó los Cuartos de Final con victoria

El segundo certamen internacional en importancia arrancó una nueva instancia de eliminación y en el cuadrangular disputado en Paraguay, debutó con triunfo.

El “Verdolaga” venció 84 a 68 al Club Deportivo Jorge Guzmán de Ecuador en un duelo donde dominó de principio a fin, mostrando intensidad, solidez defensiva y un goleo repartido que reflejó el gran trabajo colectivo.

En el representante argentino, el olavarriense Alejandro Diez completó 18:57 minutos con 8 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.

En la jornada del sábado programada en Capiatá, Ferro Carril Oeste enfrentará a Universitario de Sucre.