Sabado 08 de Noviembre 2025 - 16:50hs
Olavarría
 8 de Noviembre de 2025 | 15:22

Liga Sudamericana: Ferro arrancó los Cuartos de Final con victoria

En la noche del viernes, Ferro inició su participación en los Cuartos de Final de la Liga Sudamericana y logró una nueva victoria.

Foto: Prensa FIBA

El segundo certamen internacional en importancia arrancó una nueva instancia de eliminación y en el cuadrangular disputado en Paraguay, debutó con triunfo.

 

El “Verdolaga” venció 84 a 68 al Club Deportivo Jorge Guzmán de Ecuador en un duelo donde dominó de principio a fin, mostrando intensidad, solidez defensiva y un goleo repartido que reflejó el gran trabajo colectivo. 

 

En el representante argentino, el olavarriense Alejandro Diez completó 18:57 minutos con 8 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.

 

En la jornada del sábado programada en Capiatá, Ferro Carril Oeste enfrentará a Universitario de Sucre.

 

