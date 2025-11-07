El Municipio llevará a cabo el cambio de techos en la Escuela Secundaria 2 de Sierras Bayas

El Municipio de Olavarría informa que, enmarcada en la Licitación Pública 28/25, concretará la obra de recambio de techos de la Escuela Secundaria N° 2 de Sierras Bayas. Se trata de una nuevo obra de infraestructura educativa, la cual no solo ratifica el compromiso de la gestión en materia de acompañamiento y puesta en valor de la educación pública, sino también de la articulación y vinculación permanente con las escuelas de todo el Partido.

El proyecto de obra, elaborado desde la Secretaría de Obras Públicas con un presupuesto superior a los 170 millones de pesos, contempla la realización de diversos trabajos de demolición, arreglos y construcciones, los cuales surgen tanto del diagnósticos y estudio realizado desde dicha área, como así también de las necesidades planteadas desde el establecimiento educativo.

Entre los trabajos incluidos en el proyecto sobresalen la renovación del techo del Salón de Usos Múltiples, baños y sector de aulas y biblioteca, donde se implementará un techo de chapa sinusoidal con estructura de vigas metálicas y columnas de hormigón armado.

La obra incluye además la instalación eléctrica de baños, aulas, SUM y biblioteca, como así también la provisión y colocación de carpinterías de aluminio y trabajos de pintura.

Se destacó, a la par, que se construirá una escalera de hormigón armado con barandas metálicas, se colocarán cielorrasos en baños, aulas y biblioteca, y se reubicará el tanque de agua de la escuela.

El acto de apertura de cotizaciones se realizará el próximo 1 de diciembre, desde las 10 horas, en el Palacio Municipal.