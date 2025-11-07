Fútbol Menor: Embajadores, campeón en Séptima | Infoeme
Viernes 07 de Noviembre 2025 - 11:46hs
14°
Viernes 07 de Noviembre 2025 - 11:46hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 7 de Noviembre de 2025 | 11:28

Fútbol Menor: Embajadores, campeón en Séptima

En la tarde del pasado jueves se definió el último campeón del Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi” y fue con festejo para Embajadores.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas tiene a todos los campeones con la consagración de Embajadores en Séptima División.

 

 

En el Tete Di Carlo, Embajadores derrotó a Ferro en el partido desempate de Séptima División y se consagró campeón. Fue 2 a 1 y con la victoria, los “Teritos” forzaron la Final Anual ante el “Carbonero” que había sido campeón en el Torneo Apertura.

 

 

El próximo sábado será turno de las Finales Anuales en el Domingo Colasurdo.

 

 

La programación:

En Novena:

Racing – El Fortín 

 

En Octava:

Racing – Ferro 

 

En Séptima:

Ferro – Embajadores

 

En Sexta:

Ferro – Estudiantes 

 

