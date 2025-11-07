Fútbol Menor: Embajadores, campeón en Séptima

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas tiene a todos los campeones con la consagración de Embajadores en Séptima División.

En el Tete Di Carlo, Embajadores derrotó a Ferro en el partido desempate de Séptima División y se consagró campeón. Fue 2 a 1 y con la victoria, los “Teritos” forzaron la Final Anual ante el “Carbonero” que había sido campeón en el Torneo Apertura.

El próximo sábado será turno de las Finales Anuales en el Domingo Colasurdo.

La programación:

En Novena:

Racing – El Fortín

En Octava:

Racing – Ferro

En Séptima:

Ferro – Embajadores

En Sexta:

Ferro – Estudiantes