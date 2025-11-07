El M15 de Olavarría tuvo presentación: estuvo Federico Delbonis

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Olavarría se llevó a cabo el lanzamiento oficial del torneo M15 de Olavarría que tendrá lugar desde el 11 de noviembre próximo y reunirá a jóvenes promesas del tenis sudamericano.

La presentación fue encabezada por el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y uno de los organizadores del torneo Bernardo Palacios, pero también estuvo presente Federico Delbonis como “padrino” de la competencia.

“Desde la Subsecretaría de Deportes es un orgullo realizar esta presentación de un torneo de la envergadura que conlleva, vamos a ver un tenis al que no estamos acostumbrados y a un altísimo nivel”, sostuvo Enzo Jarrie en la presentación del evento que se jugará en la modalidad masculina Single y Dobles.

Federico Delbonis, quien próximamente realizará una exhibición que será además su partido despedida en Azul, explicó que “los M15, o los “Future” son el primer paso del profesionalismo. Son torneos muy lindos de ver, es donde comienza la carrera de muchos chicos”.

El tenista campeón de la Copa Davis dijo que “son muy importantes este tipo de torneos, más allá del nivel tenístico, para seguir fomentando y hacer crecer el tenis argentino, porque hoy estos chicos no son conocidos, pero van a quedar grabados”.

Desde la organización también se confirmó que no habrá presencia olavarriense en la competencia pero que, cómo sucediera en otras ediciones con jugadores que actualmente están entre los mejores del mundo, habrá destacados deportistas que inician su carrera e importantes premios en doláres.

“Queremos invitar a todos, que aprovechen esto que es muy importante y se hace con mucho sacrificio”, sentenció Bernardo Palacios que además aseguró que “los jugadores que van a venir a nuestro quinto torneo, el día de mañana seguramente van a estar en la televisión”.

Previo a la conferencia de prensa el intendente municipal Maximiliano Wesner recibió a los representantes del torneo, con quienes mantuvo una distendida charla y le hizo entrega de un obsequio al reconocido jugador de tenis Federico Delbonis. Juan Ignacio Vecchi, presidente de la Federación de Clubes de Tenis del Centro de la Provincia de Buenos Aires también dijo presente.