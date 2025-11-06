Inundaciones: Nación instalará un centro de operaciones en 9 de Julio

La ministra de, anunció que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el municipio bonaerense de 9 de Julio para asistir a los distritos del interior agrario afectados por las inundaciones provocadas por el desborde de la

“Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”, señaló la funcionaria durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que agregó que se llevarán adelante tareas de “limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas”, entre otras acciones, con el objetivo de “garantizar la circulación por los caminos”.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bullrich detalló el conjunto de medidas que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para asistir a la población afectada por la emergencia hídrica. La ministra dio cuenta de que “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires”, el Ejecutivo decidió desplegar “un operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.

En 9 de Julio

El centro de operaciones funcionará en 9 de Julio, adonde el sábado viajará el titular de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar las tareas con el intendente local y con sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, junto con camiones volcadores y equipos operativos. A su vez, el Ministerio de Defensa, mediante el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aportará maquinaria vial para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más dañados.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

El Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias, y precisó que en la zona cayeron entre “1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año”. “El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”, insistió.

Nación sin Provincia

Antes, Adorni había asegurado que “el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”. En ese sentido, Bullrich reconoció que la decisión de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio fue adoptada por la Nación y no discutida previamente con la Provincia. “Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido”, aclaró la ministra, quien además recordó que “la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado”. Y agregó: “Hace dos semanas el gobierno provincial anunció obras para la Cuenca, obras que hace 50 años que no se hacen”. (DIB)

Con información de Noticias Argentinas