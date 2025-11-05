Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Las fuertesde los últimos días sobre áreas sembradas en la provincia de Buenos Aires, especialmente en Bolívar, Daireaux y Urdampilleta, agravaron el panorama ya complicado por anegamientos en los caminos rurales. Esos accesos estaban en condiciones deplorables antes del último temporal.

“Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor”, informó la Sociedad Rural de Bolívar, tras los 200 milímetros caídos entre lunes y martes.

Sobre llovido, más lluvias

Desde Carbap estimaron que el área afectada se acerca a las cinco millones de hectáreas, teniendo en cuenta que hace unas semanas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya había señalado que en la provincia 4,3 millones de hectáreas estaban en jaque por el avance del agua, 900.000 de ellas totalmente inundadas”, informó Noticias Argentinas.

“Antes, el problema grande era hasta Las Flores, pero hoy de Las Flores hacia el mar también está todo con muchísimos problemas. Tal vez no están totalmente inundadas pero sí muy afectadas”, explicaron desde la entidad.

Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.

Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas. Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.