Prevén que el empleo público bonaerense se mantendrá estable para 2026

El proyecto deque el gobernadoringresó este miércoles en la Legislatura contempla una dotación total de, organismos descentralizados e instituciones de previsión social, una cifra que se mantiene en sintonía con años anteriores.

Del total, 380.883 corresponden a personal permanente y 167.986 a personal temporario, mientras que el resto corresponde a cargos no consolidados en organismos descentralizados. Si se compara, por ejemplo, con el presupuesto para el ejercicio 2023, se desprende que del total de 528.117 cargos, 360.041 personas estaban en planta permanente. Es decir, una suba de unos 20 mil cargos en tres años.

El dato choca con la idea de un Estado cada vez más grande y, sobre todo, ubica a la provincia de Buenos Aires entre los distritos con índices más bajos de estatales en relación con la cantidad de habitantes.

Según una reciente publicación de Argendata (Fundar) con datos del Censo 2022, Santa Cruz lidera el ranking con 117,7 empleados por cada mil habitantes, seguida por La Rioja (114,8) y Catamarca (111,4). Mientras que en el otro extremo aparecen Córdoba (40,3), Santa Fe (45,3) y Buenos Aires (46,7).

Empleados estatales por ministerio

De acuerdo a las cifras de la “ley de leyes”, la Dirección General de Cultura y Educación concentra 245.812 trabajadores, seguido por el Ministerio de Seguridad con 108.159 cargos entre efectivos y personal de apoyo.

El Ministerio de Salud suma 81.310 puestos, mientras que Infraestructura, Justicia y Desarrollo de la Comunidad también muestran estructuras significativas.

En el caso de los organismos descentralizados, destacan la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) con 5.545 cargos, el Instituto Cultural bonaerense (2.452), el Astillero Río Santiago (2.296) y el Patronato de Liberados (1.418).

Entre las instituciones de previsión social, figuran el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con 2.858 puestos, mientras que el Banco Provincia suma 10.597 y el Instituto de Lotería y Casinos 4.428. (DIB)