Se ultiman detalles para la Expo y Ronda de Negocios de la segunda edición de Olavarría Produce

El Municipio de Olavarría avanza con la organización de la Expo y Ronda de Negocios “Olavarría Produce”, que se realizará los días 19 y 20 de noviembre en el CEMO. El evento contará con más de 50 stands, interiores y externos, charlas informativas y de interés general, ronda de negocios y food trucks.

Olavarría Produce es organizada desde el Municipio, en articulación con el PIO, Unión Industrial, Cámara Empresaria, Cámara de la Piedra, ACA, CALO y Sociedad Rural. Además, en esta segunda edición se contará con el sponsoreo de Banco Provincia, PCR, Techint, Cemento Avellaneda, Loma Negra, Coarco, Hausagro, Center Valley -Jeep, Hauswaguen, Impo, Zmg Argenta SRL, Bolsas Olavarría, Taller Avenida, Ganados Olavarría, Diesel Lange John Deere, Moduark y Renault- Pourtau, un acompañamiento diverso y nutrido, que sigue despertando el interés de firmas e instituciones de distintos rubros.

Se trata de una actividad diseñada y pensada con el objetivo de mostrar la riqueza y diversidad productiva con la que cuenta nuestro Partido, además de propiciar un espacio de intercambio y vinculación comercial.

Se recuerda que comenzará el día miércoles 19 y continuará el día jueves 20 de noviembre inclusive, en el Centro de Exposiciones Municipal ubicado sobre Av. Eva Perón (Ex Circunvalación) al 1500. En ambas jornadas será en el horario de 10 a 19 horas.

Firmas interesadas en participar de las rondas de negocios podrán sumarse a través del formulario online al que se accede haciendo clic aquí. Se llevará a cabo el 20 de noviembre, desde las 9 horas, organizada en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires.

Se detalló que una vez que accedan registrado y validado su correo electrónico en el sistema, podrán completar el formulario con todos sus datos. Luego del cierre de las inscripciones deberán volver a ingresar al portal web y seleccionar las empresas con las que desee entrevistarse.

Vale destacar que ya confirmaron su participación empresas tales como PCR, Grupo Techint, Coarco, Vestas, Loma Negra, Cemento Avellaneda y muchas más. Se trata de una oportunidad única para relacionarse, generar contactos y reuniones con empresas industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores, entre otros, con el propósito de fomentar el intercambio, promover nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad del entramado productivo.

Por último, se recuerda que el día miércoles se estarán desarrollando charlas con participación de referentes del sector, como funcionarios provinciales y de firmas que nos acompañen que en estos días se estará confirmado el cronograma, así ya van agendando.