El Municipio inició la segunda etapa de obras hidráulicas en el puente de General Paz

En la mañana de este miércoles comenzaron la segunda etapa de obra de los trabajos de reparación y mejoramiento del conducto pluvial a la altura del puente colgante de General Paz.

Precisamente se trabaja sobre calle Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, teniendo en cuenta que el mal funcionamiento del conducto fue socavando lentamente la base de fundición del puente.

Tal como se explicó desde el área de Hidráulica, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, la obra en ejecución tiene por finalidad mejorar el funcionamiento del conducto pluvial.

Para ello, el Municipio, en esta segunda etapa, proyecta la construcción de una salida de descarga a altura de agua del arroyo, que consta de una cámara de conexión a la existente con descenso, es decir una prolongación de conducto y una obra de salida.

Los trabajos a realizar comprenden la reconstrucción completa de la cámara de inspección, el relleno y compactación de las excavaciones una vez instalado el conducto pluvial y sus conexiones, la ejecución de la obra de salida con hormigón, la colocación de baranda metálica y la señalización correspondiente durante el desarrollo de las tareas.

Cabe agregar que el presupuesto oficial para la obra de reparación y mejoramiento del conducto en el puente de la calle General Paz asciende a la suma de 8 millones de pesos.