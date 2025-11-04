Realizan controles de alcoholemia a choferes de salidas educativas | Infoeme
Martes 04 de Noviembre 2025
 policiales
 Protección ciudadana
 4 de Noviembre de 2025

Realizan controles de alcoholemia a choferes de salidas educativas

Las tareas preventivas se llevaron a cabo en las últimas horas y contaron con personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, despliega de manera permanente diversos trabajos en materia de control y prevención en seguridad vial.

En ese marco, en las últimas horas se realizaron nuevos controles de alcoholemia a conductores de salidas educativas. E la ocasión se trató de conductores de un servicio que había sido contratado por un colegio local, para concretar un viaje con destino a la provincia de Mendoza.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área, al constatar que los choferes no tenían dosaje de alcohol en sangre se le permitió continuar con la actividad tal como estaba programada.

Vale destacar que se trata de una labor preventiva que se realiza de manera regular, al tomar conocimiento de este tipo de salidas. No obstante, se recuerda que se trata de un servicio a la comunidad, por lo que las instituciones interesadas pueden requerir estos controles o asesorarse vía telefónica al número 15 201687, o al correo electrónico proteccionciudadana@olavarria.gov.ar. También se lo puede hacer en la sede de la mencionada Subsecretaria, ubicada sobre Coronel Suárez 850.

