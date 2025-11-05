Continúa vigente la reorganización del sistema de turnos para afiliados de PAMI en el Hospital Municipal

El Municipio de Olavarría, a través del Consejo de Administración de Salud, recuerda que continúa vigente la reorganización del otorgamiento de turnos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, a los fines de optimizar la atención en el centro asistencial local, y descomprimir los días lunes y martes de mayor tránsito de personas. El objetivo es acortar los tiempos de espera para poder brindar una respuesta más rápida.

De esta forma, la solicitud de turnos podrá realizarse en función del siguiente cronograma:

Afiliados a PAMI: prioridad de atención

Miércoles, jueves y viernes de 7 a 15 horas de forma presencial, y de 7 a 15 horas vía WhatsApp.

Cobertura pública exclusiva y obras sociales

Todos los días de 7 a 15 horas de forma presencial, y de 7 a 15 horas vía WhatsApp.

De acuerdo con lo que se expuso desde el área, durante el inicio de la semana se registraban los picos de demanda, por lo cual se diseñó este plan de trabajo para redistribuir la solicitud de turnos.

“Es notable como aumenta la cantidad de personas que asisten a sacar turnos los días lunes y martes y en cambio del miércoles al viernes baja la demanda, por tal motivo queremos instar a los pacientes a que se distribuyan a lo largo de toda la semana y evitar así que los adultos vayan lunes y martes y tengan que esperar. No cambia la disponibilidad de turnos porque PAMI tiene una turnera exclusiva, solo se busca descomprimir y acelerar la atención del personal al público”, indicaron desde el área de administración del Hospital.

Se recuerda que los afiliados deben concurrir con orden de derivación médica y credencial de PAMI.