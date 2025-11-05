Diputado libertario pide eliminar el impuesto de sellos a la tarjeta de crédito | Infoeme
Miércoles 05 de Noviembre 2025
14°
Miércoles 05 de Noviembre 2025 - 11:36hs
Olavarría
14°
Infoeme
 Política
 | 
 5 de Noviembre de 2025

Diputado libertario pide eliminar el impuesto de sellos a la tarjeta de crédito

El diputado de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para derogar el impuesto de sellos sobre el resumen de las tarjetas de crédito. Todos los detalles.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Castello, giró en las últimas horas en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para derogar el impuesto de sellos que grava las liquidaciones o resúmenes periódicos que son emitidos por la entidad bancaria al titular de las tarjetas de crédito.

Parece mentira, pero nos cobran impuesto de sellos sobre el resumen de la tarjeta de créditototalmente ilegal, forzando el lenguaje con fines puramente recaudatorios, se considera el resumen un ´instrumento´ sobre el que se puede cobrar un impuesto, una locura. ¡Deróguese!”, señaló Castello.  

Es que, el impuesto de sellos es un tributo provincial que se aplica sobre determinados contratos o documentos que implican una transacción económica o jurídica, como la compra de un auto, la escritura de una casa o un alquiler, el estado provincial cobra esta tasa por la formalización de dicho acto.

No resiste el menor análisis, razonable y objetivo como para considerar que el solo resumen de cuenta de la tarjeta de crédito, por si misma, pueda considerarse como ´instrumento´ en los términos referenciados de la Ley de Coparticipación Federal, ya no es un título jurídico que se autoabastezca”, alegó Castello.   

En ese contexto, el legislador marplatense compartió a través de las redes sociales el caso de un usuario que, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof, le descontó $35.000 adicionales en su resumen de la tarjeta de crédito por el impuesto de sellos.  

Algunos foristas se están dando cuenta ahora que el Estado Presente Provincial les está confiscando sus ahorros con la coartada del impuesto de Sellos a los consumos de su tarjeta. Vean este ejemplo. Le cepillaron 35 lucas este mes”, señaló irónico el legislador de la bancada violeta en sus redes sociales.

Ante esta situación, el diputado bonaerense remarcó que, el resumen de la tarjeta de crédito “no es un título jurídico suficiente o dicho de otra forma no es sostén de una obligación o acto jurídico suficiente para exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento”.

Atento a los argumentos de inconstitucionalidad e inconveniencia económica que implica mantener un gravamen distorsivo e ilegal, es que se solicita la eliminación del citado gravamen”, concluyó Castello en los fundamentos de la iniciativa con respecto al impuesto de sellos.

