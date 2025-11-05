Se realizó el acto de cierre del Concejo Deliberante Estudiantil 2025

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó a cabo este miércoles el acto de cierre del Concejo Deliberante Estudiantil 2025, un espacio educativo y de formación ciudadana que promueve la participación democrática de las y los jóvenes del nivel secundario de todo el Partido de Olavarría.

El encuentro, desarrollado en el Salón Rivadavia, contó con la presencia del presidente del HCD, Guillermo Santellán, concejales de distintos bloques políticos, autoridades educativas, familiares, docentes y los concejales estudiantiles que protagonizaron esta edición.

El programa, creado por ordenanza en 2008, es impulsado por el Honorable Concejo Deliberante con el acompañamiento de las Jefaturas Regionales y Distritales de Educación de gestión estatal y privada.

Durante el acto, la presidenta de la Comisión de Educación del HCD, concejala Telma Cazot, realizó un repaso por las actividades desarrolladas a lo largo del año, destacando el compromiso y la responsabilidad de los estudiantes participantes: “Fue una experiencia extraordinaria de aprendizaje cívico, donde las juventudes demostraron su capacidad de organización y su compromiso con la democracia”.

En la edición 2025 participaron 46 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, tanto de la ciudad como de las localidades rurales. A lo largo del año se llevaron a cabo cinco reuniones de comisión y una sesión especial constitutiva.

En esta edición se aprobaron 36 resoluciones, 1 pedido de informe y 6 ordenanzas, abordando temáticas vinculadas con la salud mental, la inclusión, la infraestructura escolar, el ambiente y la participación comunitaria.

El HCDE 2025 además organizó un debate de candidatos a concejales y consejeros escolares realizado el pasado 26 de agosto en el Teatro Municipal, un evento que reunió a estudiantes de 6° año de toda la ciudad y fue transmitido en vivo por el canal de YouTube del HCD.

Durante el acto se entregaron los diplomas a cada uno de los concejales estudiantiles, reconociendo su participación activa en este espacio de formación ciudadana que, año tras año, se consolida como una herramienta de construcción democrática para las juventudes olavarrienses.