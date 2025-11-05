Podios olavarrienses en una nueva fecha de las “Nocturnas” de Azul | Infoeme
Miércoles 05 de Noviembre 2025
 5 de Noviembre de 2025

Podios olavarrienses en una nueva fecha de las “Nocturnas” de Azul

Durante la jornada del último domingo, en Azul, hubo dos eventos de gran importancia y en cada salida al óvalo, presencia olavarriense.

El Club Ciclista Azuleño organizó una nueva jornada del Torneo Infanto Juvenil Bonaerense y también una nueva fecha de las tradicionales “Nocturnas” de verano y ciclistas locales dijeron presentes en una multitudinaria cita regional.

 

El evento, con la fiscalización de la Asociación Olavarriense de Ciclismo, tuvo varios podios locales en las diferentes categorías que reunieron a casi medio millar de deportistas.

 

Los resultados:

Aficionados Debutantes 

Mayores: 

1°) Maldonado Nazareno - Loberia 

2°) Leguizamón Jesús - Salto 

3°) Aguirre José - Cachari 

Menores:

1°) Albano Nicolás - Olavarría 

2°) Aguirre Matias - Balcarce 

3°) Mendoza Federico - Colón 

 

Máster D:

1°) Barzola Miguel - Olavarría 

2°) Álvarez Héctor - Ayacucho 

3°) Varela Néstor - Arrecifes 

4°) Young David - Chascomús 

5°) Pozzoli Adrián - Berasategui 

6°) Vargas Miguel - Ayacucho 

7°) Barzola Raúl - Olavarría 

 

Máster E: 

1°) D'Amico Juan - Carlos Casares 

2°) Tiberio Carlos - Pirán 

3°) Gocella Carlos - Olavarría 

 

Máster B:

1°) Flores Claudio - T. Arroyos 

2°) Zanidato Martín - R. Parez 

3°) Gómez Federico - Tapalqué 

 

Máster C:

1°) Salmon Mariano - Cañuelas 

2°) Leguizamón Eduardo - Roque Pérez 

3°) Langoni Diego - La Plata 

4°) SAmudio Gabriel - Gral. Alvear 

5°) Larragne Keonardo - Olavarría 

 

Élite:

1°) Pérez Leonardo - Henderson 

2°) Sagardoy Emiliano - Saladillo 

3°) Martínez Santiago - Olavarría 

4°) Jaime Lucas - Ayacucho 

5°) Bonzon Juan – Mar del Plata 

6°) Roldan Maicol - Olavarría 

7°) Aguirre Jonatan - Balcarce 

 

Máster A / Sub23 / Élite II 

1°) Jaime Lucas - Ayacucho

2°) Bonzon Juan – Mar del Plata 

3°) Aguirre Jonatan - Balcarce 

 

Damas:

1°) Quiroga Zoe - Venado Tuerto 

2°) Azimonti Abril - Azul 

3°) Posse Charo - Olavarría 

4°) Abrisqueta Fiamma - Olavarría 

5°) Pagano Selva - Rauch 

Fuente: Hugo Estigarribia

 

