Podios olavarrienses en una nueva fecha de las “Nocturnas” de Azul

El Club Ciclista Azuleño organizó una nueva jornada del Torneo Infanto Juvenil Bonaerense y también una nueva fecha de las tradicionales “Nocturnas” de verano y ciclistas locales dijeron presentes en una multitudinaria cita regional.
El evento, con la fiscalización de la Asociación Olavarriense de Ciclismo, tuvo varios podios locales en las diferentes categorías que reunieron a casi medio millar de deportistas.
Los resultados:
Aficionados Debutantes
Mayores:
1°) Maldonado Nazareno - Loberia
2°) Leguizamón Jesús - Salto
3°) Aguirre José - Cachari
Menores:
1°) Albano Nicolás - Olavarría
2°) Aguirre Matias - Balcarce
3°) Mendoza Federico - Colón
Máster D:
1°) Barzola Miguel - Olavarría
2°) Álvarez Héctor - Ayacucho
3°) Varela Néstor - Arrecifes
4°) Young David - Chascomús
5°) Pozzoli Adrián - Berasategui
6°) Vargas Miguel - Ayacucho
7°) Barzola Raúl - Olavarría
Máster E:
1°) D'Amico Juan - Carlos Casares
2°) Tiberio Carlos - Pirán
3°) Gocella Carlos - Olavarría
Máster B:
1°) Flores Claudio - T. Arroyos
2°) Zanidato Martín - R. Parez
3°) Gómez Federico - Tapalqué
Máster C:
1°) Salmon Mariano - Cañuelas
2°) Leguizamón Eduardo - Roque Pérez
3°) Langoni Diego - La Plata
4°) SAmudio Gabriel - Gral. Alvear
5°) Larragne Keonardo - Olavarría
Élite:
1°) Pérez Leonardo - Henderson
2°) Sagardoy Emiliano - Saladillo
3°) Martínez Santiago - Olavarría
4°) Jaime Lucas - Ayacucho
5°) Bonzon Juan – Mar del Plata
6°) Roldan Maicol - Olavarría
7°) Aguirre Jonatan - Balcarce
Máster A / Sub23 / Élite II
1°) Jaime Lucas - Ayacucho
2°) Bonzon Juan – Mar del Plata
3°) Aguirre Jonatan - Balcarce
Damas:
1°) Quiroga Zoe - Venado Tuerto
2°) Azimonti Abril - Azul
3°) Posse Charo - Olavarría
4°) Abrisqueta Fiamma - Olavarría
5°) Pagano Selva - Rauch
Fuente: Hugo Estigarribia