Podios olavarrienses en una nueva fecha de las “Nocturnas” de Azul

El Club Ciclista Azuleño organizó una nueva jornada del Torneo Infanto Juvenil Bonaerense y también una nueva fecha de las tradicionales “Nocturnas” de verano y ciclistas locales dijeron presentes en una multitudinaria cita regional.

El evento, con la fiscalización de la Asociación Olavarriense de Ciclismo, tuvo varios podios locales en las diferentes categorías que reunieron a casi medio millar de deportistas.

Los resultados:

Aficionados Debutantes

Mayores:

1°) Maldonado Nazareno - Loberia

2°) Leguizamón Jesús - Salto

3°) Aguirre José - Cachari

Menores:

1°) Albano Nicolás - Olavarría

2°) Aguirre Matias - Balcarce

3°) Mendoza Federico - Colón

Máster D:

1°) Barzola Miguel - Olavarría

2°) Álvarez Héctor - Ayacucho

3°) Varela Néstor - Arrecifes

4°) Young David - Chascomús

5°) Pozzoli Adrián - Berasategui

6°) Vargas Miguel - Ayacucho

7°) Barzola Raúl - Olavarría

Máster E:

1°) D'Amico Juan - Carlos Casares

2°) Tiberio Carlos - Pirán

3°) Gocella Carlos - Olavarría

Máster B:

1°) Flores Claudio - T. Arroyos

2°) Zanidato Martín - R. Parez

3°) Gómez Federico - Tapalqué

Máster C:

1°) Salmon Mariano - Cañuelas

2°) Leguizamón Eduardo - Roque Pérez

3°) Langoni Diego - La Plata

4°) SAmudio Gabriel - Gral. Alvear

5°) Larragne Keonardo - Olavarría

Élite:

1°) Pérez Leonardo - Henderson

2°) Sagardoy Emiliano - Saladillo

3°) Martínez Santiago - Olavarría

4°) Jaime Lucas - Ayacucho

5°) Bonzon Juan – Mar del Plata

6°) Roldan Maicol - Olavarría

7°) Aguirre Jonatan - Balcarce

Máster A / Sub23 / Élite II

1°) Jaime Lucas - Ayacucho

2°) Bonzon Juan – Mar del Plata

3°) Aguirre Jonatan - Balcarce

Damas:

1°) Quiroga Zoe - Venado Tuerto

2°) Azimonti Abril - Azul

3°) Posse Charo - Olavarría

4°) Abrisqueta Fiamma - Olavarría

5°) Pagano Selva - Rauch

Fuente: Hugo Estigarribia