Se realizará un Encuentro Coral en el Centro Cultural “San José”

El Municipio a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación invitó a participar de un Encuentro Coral, que se realizará este jueves a las 20 en el auditorio del Centro Cultural “San José”.

En la oportunidad se presentarán el Coro “A Viva Voz” y el Coro Universitario perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.

“A Viva Voz” presentará un repertorio que va desde el folklore argentino al latinoamericano, junto con rock nacional, mientras que el Coro Universitario tendrá un repertorio orientado al rock argentino.

Dicha presentación se enmarca por un lado dentro de las actividades complementarias a la muestra de artistas locales que se exponen en el espacio cultural (Martha Borzi, Natalia Schumacher, Juan Martín Sisti y Martín Othasegui), y por el otro, en sostener y compartir el proyecto de Mapa Coral impulsado por la Coordinación de Cultura de la UNICEN (sede Tandil), que busca promover el trabajo mancomunado entre los tres coros de Azul, Tandil y Olavarría, con el objetivo de realizar presentaciones en diferentes espacios.