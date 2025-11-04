Atleta de El Fortín representó al país en el Campeonato Sudamericano

Iñaki Arguindegui representó al país en Lima donde se completó el Campeonato Sudamericano Sub20 y fue parte del equipo de postas.

El representante “Fortinero” integró el plantel “albiceleste” en dos de las pruebas de postas con buenos resultados.

En la posta 4x100, Arguindegui y sus compañeros finalizaron en la quinta ubicación con 41.13 y en la prueba de 4x400, el equipo nacional que volvió a contar con el olavarriense, fue quinto con 3:16.57.

Arguindegui estuvo acompañado por su entrenador Jorge “Bobby” Bellinzoni.