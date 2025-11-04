Atleta de El Fortín representó al país en el Campeonato Sudamericano | Infoeme
Martes 04 de Noviembre 2025
Martes 04 de Noviembre 2025
Olavarría
 deportes
 Atletismo
 4 de Noviembre de 2025

Atleta de El Fortín representó al país en el Campeonato Sudamericano

El pasado fin de semana, un atleta de El Fortín dijo presente en el Campeonato Sudamericano Sub20 con la Selección Argentina.

Iñaki Arguindegui representó al país en Lima donde se completó el Campeonato Sudamericano Sub20 y fue parte del equipo de postas.

 

El representante “Fortinero” integró el plantel “albiceleste” en dos de las pruebas de postas con buenos resultados.

 

En la posta 4x100, Arguindegui y sus compañeros finalizaron en la quinta ubicación con 41.13 y en la prueba de 4x400, el equipo nacional que volvió a contar con el olavarriense, fue quinto con 3:16.57.

 

Arguindegui estuvo acompañado por su entrenador Jorge “Bobby” Bellinzoni.

 

