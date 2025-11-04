Con cupos completos se iniciará el Curso de Introducción a la Astronomía Observacional

El Municipio informó que en el marco de las propuestas de actividades del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” para el 2025, este miércoles 5 de noviembre se iniciará el Curso de Introducción a la Astronomía Observacional.

La primera clase será a las 20 horas, con sede en el auditorio del Museo de Ciencias “Ing. Rita Toniutti”. Se trata de un curso abierto a todo público que se desarrolla de manera totalmente gratuita e incluye material didáctico y apuntes. La modalidad del taller es presencial y consta de seis encuentros de dos horas, con salidas a campo.

Con cupos totalmente completos, este curso busca ser un puntapié inicial para trabajar temáticas referidas a la astronomía observacional, partiendo de la historia de la astronomía, y pasando por la teoría del Big Bang. Se generarán también las herramientas prácticas y teóricas necesarias para poder ubicarse en el cielo, ubicando las constelaciones. Se observarán estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, cúmulos entre otros cuerpos. Para ello se manejarán instrumentos específicos y acordes para la disciplina como son telescopios, programas astronómicos y cartas estelares.

Se hará un recorrido teórico en diversas temáticas como son la descripción de los cuerpos celestes, la evolución del universo, el funcionamiento de una estrella, los tipos de galaxias y de cúmulos, agujeros negros, quásares y supernova, las características del sistema solar y cosmología.

El curso continuará los días 7, 12, 14, 19 y 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en el auditorio del Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”.