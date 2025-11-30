La Legislatura bonaerense reconoció a Ian Moche, el niño con autismo que enfrentó a Milei

Durante la sesión de esta semana, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto que reconoce la trayectoria de Ian Galo Lescano, más conocido como Ian Moche, un niño influencer de 12 años que concientiza sobre el autismo, y que este año protagonizó un cruce con el presidente de la Nación, Javier Milei.

La iniciativa, que fue impulsada por el senador del PRO Marcelo “Chuby” Leguizamón, venía con media sanción del Senado bonaerense desde septiembre de 2024. “Con su corta edad, da cátedra sobre el autismo, demostrándonos a todos que una discapacidad no es un freno”, destacó el legislador en su momento.

“Con casi 400 mil seguidores en sus redes sociales, ‘Ian Moche‘ como se lo conoce por su nombre artístico, y acompañado siempre de Marlene, su mamá, recorre programas de televisión, radio, entre otros medios de comunicación, de todo el país, llevando su conocimiento a todas partes”, destaca el texto, que también lleva la firma del senador del PRO, Alex Campbell, del radical Agustín Maspoli, y de la militante del GEN, Lorena Mandagarán y .

En junio de este año, Ian Moche llegó a la tapa de los diarios gracias a un tweet del presidente Milei, en el que mostraba al niño de 12 años con Cristina Kirchner y Sergio Massa. En el mensaje, el Jefe de Estado cargó contra el periodista Paulino Rodrigues por haberlo invitado a Moche a su programa. “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla…“, esgrimió.

Tras ese tweet, militantes de La Libertad Avanza iniciaron una ola de hostigamiento hacia Ian Moche y su familia, y hasta incluso publicaron imágenes de su casa y a la escuela a la que asiste. Esto motorizó una denuncia por parte de los padres del chico, que pidieron que el Presidente borre el mensaje de odio.

“Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal. Es increíble que esto esté pasando. Hablamos con un abogado y vamos a pedir que el Presidente dé de baja ese mensaje, no puede expresarse así ni exponer la imagen de un niño de esa forma. ¡Es un menor!”, subrayó la madre de Ian Moche.

Presentándose como “un niño autista que habla de autismo“, Ian Moche se ha entrevistado con varios dirigentes políticos, como la ya mencionada Cristina Kirchner. Justamente, en varias ocasiones ha manifestado que su sueño es convertirse en Presidente de la Nación y confesó su deseo de reunirse con Milei para comentarle sus ideas, algo que hasta el día de hoy no se concretó.

“Considerándose apolítico, desde los 8 años de edad visita a distintos funcionarios, periodistas, conductores, etcétera, a los cuales ‘enamora’ por sus formas y modales, explicándoles con lujo de detalles las barreras físicas, sensoriales y cognitivas que se les presentan a las personas neurodivergentes y presentándoles proyectos para remediar y/o mitigarlas”, valoraron los senadores bonaerenses de la oposición.

Ian Moche nació el 29 de noviembre de 2012 en Haedo (Morón), pero a los 5 años se mudó a la localidad platense de City Bell. A los 3 años fue diagnosticado con el cuadro con TEA, lo que inició un camino desconocido tanto para él como para sus padres. En 2022, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró “Joven Protagonista local” debido a su trayectoria en redes y al mensaje sobre el autismo que comunica día a día.

“Estamos de acuerdo en algo: hablar de autismo y pelear por los derechos de tener una Universidad más inclusiva. Por eso nos juntamos, no importa en qué estén o no de acuerdo. Aunque en la política haya una ‘grieta’, yo digo que en vez de pelearnos, tapemos ese pocito con amor, seamos más inclusivos y tengamos una ciudad más buena y amable”, valoró Ian Moche en aquella oportunidad, en la que fue homenajeado por todos los bloques políticos de La Plata.