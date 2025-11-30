Desde este lunes comenzará a regir el horario de verano del SEMO | Infoeme
Desde este lunes comenzará a regir el horario de verano del SEMO

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación del Servicio de Estacionamiento Medido, informa a la comunidad que a partir del lunes 1 de diciembre ingresará en vigencia el horario de verano.

En ese sentido, el horario de fiscalización en la zona 1 pasará a ser de 9 a 20 horas de lunes a viernes.

Desde el área se expresó que no se realizarán modificaciones en los días sábados, que seguirá de 9 a 13 horas, como así tampoco en la zona 2.

Además, con el objetivo de brindar un mejor servicio a personas usuarias, se ampliará el horario de atención, tanto en la sede de Rivadavia 2780 como a través de la línea 2284 63346. Será de lunes a viernes 7 a 20 horas, y sábados 9 a 13 horas.

Se recuerda, por último, que también se pueden realizar consultas al correo electrónico sem@olavarria.gov.ar.

Por consultas o información, comunicarse al 2284-653468 o acercarse a nuestras oficinas ubicadas en Rivadavia N° 2780.

