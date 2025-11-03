Routaboul destacó, pero el “Pincha” se despidió del Metropolitano

En el transcurso de la última semana se disputaron los Cuartos de Final del Torneo Metropolitano y fue con clásico platense y eliminación para Estudiantes.

Las “Pinchas” no pudieron ante Gimnasia y Esgrima que se quedó con la serie de Play-Off por 2 a 0 a pesar de las destacadas presentaciones de la olavarriense Paloma Routaboul.

En el primer partido, fue caída ante su clásico rival por 3 a 0 con parciales de 25-23, 25-15 y 25-21 con la presencia de la juvenil surgida en el “Bataraz” en el Polideportivo Víctor Nethol

Luego, en el Parque Olímpico y en un maratónico partido fue caída por 3 a 2 con parciales de 16-25, 25-19, 27-29, 25-18, 10-15. Paloma Routaboul fue la máxima anotadora con 24 puntos.