UNICEN Olavarría impulsa diversas propuestas a 50 años del Golpe de Estado

A 50 años del golpe de estado, la UNICEN reafirma su compromiso con los derechos humanos a través de distintas actividades y propuestas enmarcadas en la agenda de "Marzo por la Memoria", una iniciativa que se impulsa año a año en todas las sedes, enmarcada en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

A través de cada una de las propuestas se invita a toda la comunidad a participar, reflexionar y convocarse en torno a espacios de debate y construcción de memoria.

Este año, cuando se cumple medio siglo del golpe de Estado que instauró en la Argentina la dictadura cívico-militar, se impulsa la campaña “Florecerán Pañuelos”, una iniciativa de Abuelas de Plazas de Mayo y otros organismos de derechos humanos de nuestro país que invitan a intervenir y visibilizar pañuelos.

En la sede UNICEN Olavarría, las actividades son organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la Salud, el Centro Cultural Universitario, la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel y el Jardín Maternal Upa La Lá, en articulación con el Área de Derechos Humanos UNICEN, Cultura UNICEN, INCAA UNICEN, Radio Universidad 90.1, Agencia Comunica y el Centro de Estudiantes de FACSO.

Las actividades comenzaron este viernes con la intervención de pañuelos y seguirán el lunes 23 de marzo con la participación en la muestra denominada “Los caminos de la Memoria. 50 años de lucha olavarriense por la verdad y la justicia” en el Centro Cultural San José.

FACSO participará en esta muestra que impulsa la Municipalidad de Olavarría, aportando producciones y materiales sobre el Juicio Monte Pelloni que se realizó en la unidad académica durante el período septiembre-diciembre de 2014.

En este sentido, se exhibirá la Muestra Itinerante “Juicio Monte Pelloni”, compuesta por fotografías tomadas durante el juicio; material arqueológico perteneciente al proyecto de investigación “Monte Pelloni - Ex Centro Clandestino de Detención en la última dictadura cívico-militar (2013-2014)”, dirigido por el Dr. Rafael Curtoni y la Dra. Gabriela Chaparro, docentes investigadores INCUAPA CONICET UNICEN; y el sitio web Espacio de Memoria Monte Pelloni que reúne múltiples proyectos científicos y académicos, desarrollados por estudiantes, graduados/as e investigadores/as del CONICET sobre este apartado de la historia local.

En tanto para el miércoles 25 de marzo se organizó una visita al espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos y ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni.

Ingresantes de la FACSO participarán de una jornada de reflexión y aprendizaje situada en el ex Centro Clandestino de Detención "Monte Pelloni". Acompañarán el recorrido Carmelo Vinci, integrante de la Comisión por la Memoria Local y la Dra. Gabriela Chaparro, docente investigadora de la FACSO. Esta actividad está organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.

El cronograma completo contempla otras actividades que se publicarán completas en fecha más cercana a los eventos.