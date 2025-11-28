Allanamiento por abigeato: secuestran 12 kilos de carne e imputan a un joven de 23 años

En las últimas horas se llevaron a cabo dos allanamientos en el marco de una investigación por abigeato, logrando el secuestro de importantes elementos que vinculan a un joven con el delito.

El operativo fue desarrollado de manera conjunta por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera y el Comando de Patrulla Rural. Las medidas judiciales, que incluyeron allanamiento, requisa, registro y secuestro, fueron efectivizadas en diferentes puntos de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, uno de los allanamientos arrojó resultado positivo, lográndose incautar diversos elementos de interés para la causa. Entre lo secuestrado se destacan aproximadamente 12 kilogramos de cortes cárnicos, los cuales presentaban "restos de tierra, pastos y pelos vacunos negros", una característica que sugiere el reciente faenamiento en un contexto rural. Además, se hallaron varios cuchillos con rastros de grasa y sangre, un proyectil calibre 22, y siete "garrones de carne".

Un joven de 23 años de edad fue notificado de la formación de la causa como imputado en la investigación, quedando a disposición de la Justicia.

La pesquisa está a cargo de la UFI N° 11 de Azul, especializada en delitos rurales.