Tiro: medalla de plata para Lola Sánchez en el Campeonato Nacional

Días atrás se completó una nueva edición del Campeonato Nacional de Pequeño Calibre de Miras Abiertas y Copa Argentina de Armas de Aire y fue con destacada actuación para Lola Sánchez.

La deportista olavarriense se lució en el 83° Campeonato Nacional de Pequeño Calibre, de Miras Abiertas y Copa Argentina de Armas de Aire que tuvo lugar en Buenos Aires y contó con la organización de la Federación Argentina de Tiro.

 

El pasado fin de semana, en el Tiro Federal Argentino recibió una de las competencias más importantes del año y fue con destacada actuación de Lola Sánchez que se colgó la medalla de plata en la modalidad Rifle de Aire 10 metros individual mixto.

 

La surgida en el Tiro Federal de Olavarría fue tercera detrás de Alexis Eberhardt y Luna Lacunza en la ronda inicial que le valió la clasificación a la Final donde logró 247.0 puntos que le valieron el segundo puesto detrás de Eberhardt que logró 247.2.

 

Completada su destacada actuación en la cita nacional, la olavarriense viajó a Santa Fe para sumarse a la Selección Argentina que se prepara para competir en los próximos Juegos Odesur.

 

